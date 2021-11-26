Nurgül Yeşilçay’ın televizyon arası kısa sürdü! Yeni projesi belli oldu

İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle televizyon yapımlarına adım atan Nugül Yeşilçay, yeni bir diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İkinci Bahar dizisinde Türkan Şoray’ın kızı olarak izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, son olarak Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitaptan uyarlanan Kefaret dizisinde izlemiştik. Dizide kendisini aldatan kocasından boşanan iki çocuk annesi bir kadını canlandırmıştı Yeşilçay. Yetenekli oyuncunun başrolünü Mert Fırat’la paylaştığı dizi temmuz ayında yayınlanan 29. bölümüyle final yapmıştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY’IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Güzel oyuncu şimdi yeni dizisine hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay’ın başrolünü Emre Kınay’la paylaşacağı dizinin adı Son Nefesime Kadar. Pastel Film tarafından çekilecek dizi Fox TV’de ekrana gelecek.

Halen Afra Saraçoğlu’yla birlikte Bir Barda Bir Gece isimli tiyatro oyununda da rol alan Nurgül Yeşilçay, bir yandan yeni dizisi için hazırlıkları da sürdürüyor. Bu arada Son Nefesime Kadar isimli dizinin yayın tarihi de tam net olmasa da açıklandı. Dizinin 2022’nin ilk aylarında ekrana geleceği açıklandı.

Dizi izleyicilerinin hayranı oldukları Nurgül Yeşilçay’a yeniden kavuşacakları güne çok az kaldı. Yeni dizisinde Yeşilçay’ın nasıl karakteri canlandıracağı, dizinin konusunun ne olacağı büyük merak konusu.



