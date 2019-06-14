Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?

Sel\u00e7uk Aydemir imzal\u0131 filmde Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay'\u0131n e\u015fini Alper Kul, kay\u0131nbiraderini ise Murat Akkoyunlu canland\u0131racak.\n\u00c7ekimleri ay sonunda ba\u015flayacak olan filmde Sadi Celil Cengiz\u2019in de rol alaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. (MedyaTava)PARTNER\u0130\u015fte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'\u0131n kendi kay\u0131nvalidesi!Skandal! Mariah Carey'nin ihanet g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Durmuyor! Bir bikinili payla\u015f\u0131m daha!
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