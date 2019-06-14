MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Son olarak 'Gülperi' dizisinde Timuçin Esen'le başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı filmde rol almaya hazırlanıyor.

Nurgül Yeşilçay'ın yeni partneri hangi ünlü oyuncu oldu?

Selçuk Aydemir imzalı filmde Nurgül Yeşilçay'ın eşini Alper Kul, kayınbiraderini ise Murat Akkoyunlu canlandıracak.

Çekimleri ay sonunda başlayacak olan filmde Sadi Celil Cengiz’in de rol alacağı konuşuluyor. (MedyaTava)

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