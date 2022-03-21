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Nurgül Yeşilçay makyajsız poz verdi

21.03.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü. Yeşilçay geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizinin setinde kendi kullandığı araçla talihsiz bir kaza geçirmişti.

Nurgül Yeşilçay makyajsız poz verdi

‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde kaza yapan Nurgül Yeşilçay "Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız" demişti. Elektroşok ve fizik tedavi gören oyuncu geçtiğimiz gün makyajsız halini paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, son olarak doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran Alıntısı

Oyuncu, arabada çektiği fotoğrafı; "DJ benim! İstek parçalar gelsin" notuyla paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay
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