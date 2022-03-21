Nurgül Yeşilçay makyajsız poz verdi

‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde kaza yapan Nurgül Yeşilçay "Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız" demişti. Elektroşok ve fizik tedavi gören oyuncu geçtiğimiz gün makyajsız halini paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, son olarak doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu, arabada çektiği fotoğrafı; "DJ benim! İstek parçalar gelsin" notuyla paylaştı.

