Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın ''Yansın buralar'' yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahneleriyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan ise Nurgül Yeşilçay'ın cesur paylaşımına ''Öfff'' yorumunda bulundu.

Instagram'da 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla da gündeme oturmuştu.

Özel yaşamıyla merak uyandıran Nurgül Yeşilçay, bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşıyor.

2010 yılında Cem Özer'le boşanan Nurgül Yeşilçay'ın 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.



