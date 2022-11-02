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Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

02.11.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Nefesime Kadar dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan Nurgül Yeşilçay, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. 46 yaşındaki oyuncu, iddialı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın ''Yansın buralar'' yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahneleriyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan ise Nurgül Yeşilçay'ın cesur paylaşımına ''Öfff'' yorumunda bulundu.

Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

Instagram'da 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla da gündeme oturmuştu.

Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

Özel yaşamıyla merak uyandıran Nurgül Yeşilçay, bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşıyor.

Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı

2010 yılında Cem Özer'le boşanan Nurgül Yeşilçay'ın 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.

Nurgül Yeşilçay süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Hafsanur Sancaktutan kayıtsız kalamadı


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