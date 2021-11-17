Nurgül Yeşilçay yeni işiyle, 10 parmağında 10 marifet var dedirtti

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Paramparça, Sultan gibi çok izlenen yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay en son baş rolünü Mert Fırat’la paylaştığı Fox TV dizisi Kefaret’le ekrana gelmişti.

TEMMUZ'DAN BERİ DURMUYOR

Nurgül Yeşilçay, Temmuz ayından bu yana hiç boş durmadı, önce Cengiz Bozkurt ile başrolü paylaştığı sinema filmi Kim Bu Aile’nin çekimlerini tamamladı.

Ünlü oyuncu hemen akabinde dünyada bir ilke imza attı ve sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay’ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi ‘Poz’, NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıktı.

Ünlü oyuncu çok yakında uzun aradan sonra tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. DasDas tarafından sahneye konulan Bir Barda Bir Gece isimli tiyatro oyununda baş rolü Afra Saraçoğlu ile paylaşacak olan Yeşilçay’ın iki kişilik oyunu 26 Kasım’da tiyatroseverlerle buluşacak.

NURGÜL YEŞİLÇAY, KİLİM TASARLAMAYA BAŞLADI

Tüm bu yoğunluğu arasında oyuncudan yeni bir haber daha geldi. Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir firma için tasarladığı kilimleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğraflarının altına “Ben harika bir ekip için kilimler tasarladım, kilimler kadınların sanat eserleri değil mi yıllardır zaten, buyrun burdan bakın 20 kasımdan itibaren kendi web sitelerinde” yazdı.

Artık hayranlarının evine sadece tv ekranıyla değil kilim tasarımlarıyla da girecek olan güzel yıldız sevenlerine adeta ‘on parmağında on marifet var’ dedirtiyor.





