Nurhak’ta trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun Barış Mahallesi kesiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif K.’nın kullandığı 44 KH 782 plakalı otomobil ile Oğuzhan K. idaresindeki 33 ELV 53 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 1’i çocuk 3 kişi daha yaralandı. Sürücülerden Arif K. ise araçta sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşların çabası, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaza mahalline gelen Kuzey İlçeler Elbistan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



