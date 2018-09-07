Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in şarkı söyleyip, bu şarkı eşliğinde ettikleri dans türü nedir? (Hadi İpucu 7 Eylül 12.30)

Nurhan Damcıoğlu ile Huysuz Virjin'in sahnede yaptıkları dans, bugün 12.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 7 Eylül 12.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: "Hadi bugün 12:30'da, Fotoğrafını paylaştığımız Nurhan Damcıoğlu'nu tanıyoruzdur. ????Sahnede tiyatral bir şekilde şarkı söyleyip,bu şarkı eşliğinde dans ediyor. Ülkemizde de bu türün Huysuz Virjin’le birlikte öncülerinden. Aşina olduğumuz bu dans türünün ismini biliyor muyuz????? "
Sahnede tiyatral bir şekilde şarkı söyleyip,bu şarkı eşliğinde edilen dans türü nedir? İşte Hadi ipucu cevabı
7 Eylül Çarşamba 12.30'da Hadi yarışması ipucu olarak bir dans türü soruldu. Örnek olarak Nurhan Damcıoğlu ile Huysuz Virjin gösterildi. Sahnede tiyatral şekilde şarkı eşliğinde edilen dansın türü KANTO'dur.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.
Kanto, tuluat tiyatrosunda kadın bir sanatçı tarafından söylenen şarkı ve bu şarkı eşliğinde yapılan dans. Kanto sözcüğü Türkçeye İtalyanca cantoKantat (şarkı) sözcüğünden geçmiştir. Oldukça hareketli ve coşturucu bir şarkı ve dans türü olan kantonun en tanınmış siması Nurhan Damcıoğlu'dur.
Kantolar devirlerine göre Seyirlik Kantolar, Çingene Kantoları, Esnaf Kantoları ve Düettolar (bazen iki kadın, bazen bir kadın ve bir erkek) diye sınıflandırılmıştır.
Düetto, kantoların iki kişinin müzikli bir oyunu şeklinde sahneye konmuş haliydi. Rengarenk bir sahne, cıvıl cıvıl iki kantocu karşılıklı tartışma içine girerdi. Seyirlik unsuru çok olan düettolar kanto dünyasının en renkli bölümü olmuştu.
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