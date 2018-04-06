MAGAZİN

Nuri Alço'dan Peker Açıkalın'a Ivana Sert tepkisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 23:00 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, filmde başrolünü paylaştığı Ivana Sert hakkında kötü niyetli bir şey söylemediğini belirterek, "Bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin PR'ını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim" dedi.

Nuri Alço'dan Peker Açıkalın'a Ivana Sert tepkisi!

Yönetmenliğini Bülent Pelit’in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer’in de rol aldığı ’Karımı Gördünüz Mü?’ filminin galası Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın’a Nuri Alço tepki gösterdi.

TOKALAŞMADI
Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın’la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert’e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, "Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana ’Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam’ der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi" dedi.

peker1

HAKARET DAVASI
Ivana Sert’in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, "Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım” diye konuştu.

Ivana Sert ile filmin ikincisinin çekilmesi durumunda tekrar kendisiyle oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine ise Açıkalın, şunları söyledi

”Bir şekilde Hamit Aras, Aras Yapım buna izin verirse, teklif götürürse Ivana hanım, başımızın üstünde tacımız. Ama benim tercihime soracak olursanız, bu ülkede o kadar çok tiyatro okuyan Türk kızı ve aslan gibi yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var. 35 kişinin 34’ü tiyatro sanatçısıdır, benim gibi. Ben tiyatro sanatçılarının eğitim almış insanların filmlerde rol almasını, kaldı ki televizyonlarda da rol almasını tercih eden idealist bir sanatçıyım. Bundan dolayı da Türk sineması adına raflarda ve tarihe güzel iz bırakacak güzel komedi filmi yaptığıma inanıyorum."

Nuri Alço’nun geç kaldığı için kendisiyle selamlaşmamak için yer değiştirmesiyle ilgili de, ”Nuri Alço benim ağabeyim” dedi. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
peker açıkalın İvana Sert Nuri Alço

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı? Gönüllüler takımı şanssızlığını kırdı mı?

Survivor 2018'de ödül oyununu kim kazandı? Gönüllüler takımı şanssızlığını kırdı mı?

Merve Boluğur şarkıcılığa adım atıyor!

Merve Boluğur şarkıcılığa adım atıyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'den aşk itirafı

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'den aşk itirafı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Seren Serengil'e canlı yayında sürpriz

Seren Serengil'e canlı yayında sürpriz

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Sağlığıma kavuşuyorum

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Sağlığıma kavuşuyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.