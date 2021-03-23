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Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kimdir? Burcu Sezginoğlu hayat hikayesi nedir?

23.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuri Alço’nun, hastaneye kaldırılması ile birlikte bir haftadır evinde COVID-19 ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Evinde durumunun ağırlaşması üzerine ise hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu, bu haberi sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. 2020 yılında evlenen çift, aralarındaki yaş farkı sebebiyle bir süre magazin gündeminde yer almıştı.

Burcu Sezginoğlu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla beraber, "Herkül’üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" açıklamasına yer verdi. 69 yaşındaki Nuri Alço ve kendisinden 33 yaş küçük olan eşi Burcu Sezginoğlu 11 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?
Burcu Sezginoğlu 36 yaşındadır. 2020 senesinde Beşiktaş Evlendirme Dairesinde Nuri Alço ile evlenmiştir. Burcu Sezginoğlu ve Nuri Alço’nun nikahına basın mensupları alınmamıştır. Hakkında basında pek fazla bilgi yer almayan Burcu Sezginoğlu’nun, ticaretle uğraştığı biliniyor.

NURİ ALÇO KİMDİR?

NURİ ALÇO KİMDİR?
Yeşilçam'da canlandırdığı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı.
Nuri Alço, gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi. Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi.
İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.
Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.
Daha önce bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiştir. 2020 yılında ise Burcu Sezginoğlu ile hayatını birleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Burcu Sezginoğlu Nuri Alço
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