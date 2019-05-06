Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri Baksı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, eserleriyle Bayburt'a konuk oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ceylan'ın 2003 ve 2013 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan ve Dirimart'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Baksı Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Usta yönetmenin sinema ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenliliğin ve çok katmanlılığın bir kutlaması düşüncesi üzerine hazırlanan sergi, sanatçının yapıtlarıyla kırsala olan yolculuk olarak değerlendiriliyor.

"Babamın Dünyası" ve "Sinemaskop Türkiye" başlıklarıyla iki bölümde sergilenen eserler, 25 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Yurt içinde ve dışında birçok kez fotoğrafları sergilenen Nuri Bilge Ceylan'ın "Sinemaskop Türkiye" serisi en son geçen yıl ağustos ayında Saraybosna'da yer alan Bosna Hersek Ulusal Galerisinde izleyiciyle buluşmuştu.

- Nuri Bilge Ceylan

Kendi sinemasında olduğu gibi fotoğraflarında da yaşamı bir zamanlar katmanı olarak ele almaya çalışan Ceylan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.