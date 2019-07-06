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Nuri Demirağ anısına, 100 maket uçak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde maket uçak eğitmenliği yapan Nuh Özçelik (59), Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde '100’üncü Yıl Adına 100 Maket Uçak' projesi başlattı. 12 yıldır maket uçak eğitmenliği yapan Özçelik, Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği ilk Türk uçağı olma özelliğini taşıyan 'Nud 36'nın da maketini yapıyor.

Nuri Demirağ anısına, 100 maket uçak

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde maket uçak eğitmenliği yapan Nuh Özçelik (59), Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde '100’üncü Yıl Adına 100 Maket Uçak' projesi başlattı. 12 yıldır maket uçak eğitmenliği yapan Özçelik, Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği ilk Türk uçağı olma özelliğini taşıyan 'Nud 36'nın da maketini yapıyor.
Maket uçak eğitmeni Nuh Özçelik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolları yapan ve ilk uçak fabrikası kuran Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği ilk Türk uçağı olma özelliğini taşıyan 'Nud 36'nın maketini yapmaya başladı. Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan Nuri Demirağ Uçak Atölyesi'nde kongrenin yıl dönümüne kadar 100 maket uçak el işçiliği ile hazırlanıyor. Özçelik, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 4 Eylül gününe kadar 100 maket uçağın yapımını bitirerek sergi açmayı hedefliyor.
Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılına bu şekilde katkıda bulunmak istediğini belirten Nuh Özçelik, "Milli ve yerel değerimiz olan Nuri Demirağ’ın 1936 yılında fabrikalarında yapmış olduğu 'Nud 36' model uçağın maketlerini yapmayı düşündüm. Bu düşüncelerimi bir okul ziyaretinde Vali Salih Ayhan’a söyledim. Valimizin olumlu karşılamasıyla cesaretlendim. Kongrenin 100’üncü yılı kapsamında, 100 maket uçak yapmaya karar verdim. Yaz tatilinin de girmesiyle birlikte atölyemizde yaklaşık 60 uçağın yapımını tamamladım. İnşallah 4 Eylül Kongresi’nin yapıldığı haftaya kadar da 100’üncü uçağı tamamlayıp yapmış olduğumuz bu projeyi kongre haftasında sergilemeyi düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Nuri Demirağ anısına, 100 maket uçakNuri Demirağ anısına, 100 maket uçakNuri Demirağ anısına, 100 maket uçakNuri Demirağ anısına, 100 maket uçak

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