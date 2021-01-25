Nuri Genç'in cenazesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Bölgede 'Nuri Hoca' olarak bilinen ve Karadeniz'in kanaat önderleri arasında yer alan emekli Kur'an kursu öğreticisi Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Genç'in vefatının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Erbaş, meajında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah’tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun."

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza çevre illerde görev yapan valiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Bütün uyarılara rağmen özellikle ön saflarda sosyal mesafe kuralının unutulduğunu cenaze töreninin ardından Genç’in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi. Cenazenin kalabalığını gözler önüne seren fotoğrafları Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar Twitter'dan paylaştı.