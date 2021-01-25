HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nuri Genç'in cenazesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Nuri Genç'in cenazesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Görüntüler sosyal medyada yayıldı

25.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nuri Genç'in cenazesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Karadeniz Bölgesi'nin kanaat önderlerinden emekli din görevlisi Nuri Genç 91 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Valiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş cenaze törenine akın etti.

Bölgede 'Nuri Hoca' olarak bilinen ve Karadeniz'in kanaat önderleri arasında yer alan emekli Kur'an kursu öğreticisi Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Genç'in vefatının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Erbaş, meajında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah’tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun."

aa

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza çevre illerde görev yapan valiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Bütün uyarılara rağmen özellikle ön saflarda sosyal mesafe kuralının unutulduğunu cenaze töreninin ardından Genç’in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi. Cenazenin kalabalığını gözler önüne seren fotoğrafları Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar Twitter'dan paylaştı.

adsad

NURİ GENÇ KİMDİR?

Nuri Genç, 1930 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya geldi. Dedeleri Batum’dan, önce İstanbul’a, oradan Bursa ve Adapazarı bölgesine, son olarak da Bulancak’a yerleşti. Çocukluk yılları Kur’an eğitiminin ve kitap bulmanın zor olduğu yıllarda mücadele içinde geçti. Kur’an eğitimini tamamlamak için dağlara çıktı. Orada kaçak olarak medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statü ile Samsun’un Terme ilçesinde Kur’an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz’in Güney Köyü ve Bozat beldesinde görev aldı.

1

Bu görevlerinin ardından Bulancak’a resmen Kur’an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu. Bulancak’ta Türkiye Diyanet Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Nuri Genç, bugüne kadar yüzlerce hafız yetiştirdi.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!
70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

En Çok Okunan Haberler

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Meteoroloji uyardı! Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kaçırılan gemicinin son sözleri 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' olmuş

Kaçırılan gemicinin son sözleri ortaya çıktı!

Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu

İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!

Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.