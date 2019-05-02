Nuri Harun Ateş’in Barok Masalları beğeni topladı

Uluslararası Kontrtenor Nuri Harun Ateş’in projesi ’Barok Masallar’ konseri dinleyicileri Barok döneme bir yolculuğa çıkardı.

Uluslararası Kontrtenor Nuri Harun Ateş’in projesi ’Barok Masallar’ konseri çocukları için faaliyet gösteren bir derken yararına dünyanın demirden yapılmış ayakta kalan son kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesinde gerçekleşti. Cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, Önder Cebeci’nin piyano eşliği ile aryalar seslendiren Nuri Harun Ateş’in kabare tadındaki anlatımıyla dinleyiciler Barok döneme bir yolculuk yaptılar.

Bulgaristan Konsolosluğu, Demet Sabancı ve Didem Çapa’nın ev sahipliği yaptığı gecede derneğin burs verdiği soprano Ekin Naz Kaptan da konuk olarak sahne aldı.

