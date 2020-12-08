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'Nuri Sesigüzel öldü' iddialarına açıklama!

08.12.2020 09:04 | Son Güncelleme:
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'Nuri Sesigüzel öldü' iddialarına açıklama!

Ünlü türkücü Nuri Sesigüzel'in öldüğü iddialarına Onur Akay'dan yanıt geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddianın bir yanlış anlaşılma olduğu belli oldu.

Nuri Sesigüzel'in öldüğüne dair haberler çıkınca ünlülerin ölüm haberlerini duyuran Onur Akay konu ile ilgili açıklama yaptı.

URFALI NURİ SERİGÜZEL

Onur Akay "Bugün 6 Aralık Pazar günü vefat eden Urfalı bir başka türkücü. Bir dönem Nuri Sesigüzel’e de rakip olan ve albümler yapan Nuri Serigüzel koronaya yenik düşerek vefat etti.

İSİM BENZERLİĞİ

İsimleri aynı ve soyadlarında ise bir harf farklı olunca, sosyal medyada karışıklık yarattı ve efsane türkücü Nuri Sesigüzel’in vefat ettiği yönünde yanlış bilgi yayıldı. Nuri Serigüzel’e Allah’tan rahmet, Nuri Sesigüzel’e de sağlıklı uzun ömürler dilerim" açıklamasını yaptı.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1943'te Şanlıurfa'da doğmuştur. Gerçek adı Nuri Kaçtaş'tır.

13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

NURİ SESİGÜZEL'İN FİLMLERİ

Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
Deli Deli Tepeli 1975
Bahtı Kara Yarim 1975
Başa Gelen Çekilir 1974
Züleyha 1973
Günahımı Çekeceksin 1970
Kaderin Oyunu 1970
Ham Meyva 1970
Bir Aşk Türküsü 1969
Dost Hançeri 1969
Gelin Ayşem 1969
Kendi Düşen Ağlamaz 1969
Mahallenin Namusu 1969
Mezarımı Taştan Oyun 1969
Tütüncü Kız Emine 1969
Vatan Borcu 1969
Gül Ayşe 1969
Kara Sevda 1968
Yayla Kartalı 1968
Kara Yazım 1968
Yaşamak Haram Oldu 1968
Mezarım Mermerden Olsun 1968
Acı Türkü 1967
Garipler Sokağı 1967
Acı Tutku 1967
Aşkınla Divaneyim 1967
Seher Vakti 1966
Kara Tren 1966
Fabrikanın Şoförü 1966
Geceler Yarim Oldu 1966
Kartal Yavrusu Hamido 1966
Burçak Tarlası 1966
Ağlayan Gözler 1965
Fabrikanın Gülü 1964
Kara Yılan 1963


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