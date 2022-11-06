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Nuri ve Esra Yıldız çifti vahşice öldürülmüştü! Gözyaşlarına boğuldu, eve girer girmez yıkıldı

06.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da otelleri bulunan Nuri Yıldız boş arazide başından vurulmuş olarak, eşi Esra Yıldız ise evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu. Yıldız çiftinin öldürülmesinin üzerinden 389 gün geçerken mahkeme Esra Yıldız'ın öldürüldüğü evin teslim edilmesine karar verdi. Kızının evine ilk kez giden Yasemen Dallı, gözyaşları içerisinde kızının eşyalarına ve albümüne bakarak "Benim çiçeğimi soldurdular. Allah onların binlerce belasını versin" dedi.

Nuri ve Esra Yıldız çifti vahşice öldürülmüştü! Gözyaşlarına boğuldu, eve girer girmez yıkıldı

Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor. Nuri Yıldız'ın 3 yeğeni hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği davada mahkeme Yıldız'ın boğazı kesilerek vahşice öldürüldüğü evin sahiplerine teslim edilmesine karar verdi. Kızının evine ilk kez giden Yasemen Dallı'nın ayakta zor durduğu gözlendi. Evde dolaşan Dallı, gözyaşları içerisinde kızının eşyalarına ve albümüne baktı.

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NURİ BOŞ ARAZİDE, ESRA EVDE ÖLÜ BULUNDU

Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandığı ihbarıyla ortaya çıktı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Sanıkların Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi. Yapılan soruşturma sonunda Nuri Yıldız'ın yeğenleri, A.Y. (21), M.Y. (36) ve F.Y. (28) hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası dava açıldı. Eylül ayında başlayan yargılamada sanıklar, suçlamaları reddetti. Mahkeme, yargılama için gerekli deliller toplandığı gerekçesiyle, Esra Yıldız'ın öldürüldüğü evin, yasal mirasçılarına teslim edilmesine karar verdi.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Mahkemenin kararı üzerine 4 Kasım Cuma günü Avcılar'daki eve giden Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, 389 gün sonra kızının katledildiği yerde konuştu. Evin mühürlü kapısı kırılıp, kilidi değiştirildikten sonra eve giren Yasemen Dallı'ının ayakta zor durduğu gözlendi. Evde dolaşan Dallı, gözyaşları içerisinde kızının eşyalarına ve albümüne baktı. Yasemen Dallı, "Benim yavruma nasıl kıydılar? Bana bu büyük acıyı yaşattılar. Benim çiçeğimi soldurdular. Allah onların binlerce belasını versin. Gül gibi yavrumu aldılar benden. Belalarını bulsunlar. Ben kızımın mezar taşına, buraya geldim, duvarlarına sarılıyorum. Adalet bu değil" diyerek ağladı.

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GENÇLERE EĞİTİM BURSU VERECEK

Dallı, evi toparlamaya çalışacağını ve dava sonucuna kadar bekleyeceğini, ardından kiralayarak, gençlere eğitim bursu olarak vereceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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