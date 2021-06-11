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  4. 'Nuriş Kardeşler'e operasyonun detayları ortaya çıktı

'Nuriş Kardeşler'e operasyonun detayları ortaya çıktı

11.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in silahla yaralanması olayı sonrası başlatıldığı öğrenildi.

'Nuriş Kardeşler'e operasyonun detayları ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı, 8 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildiği belirtildi.

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SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Soruşturmanın, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başlatıldığı öğrenildi. İncelenen Beylikdüzü'ndeki mekanın kamera görüntülerinde Yaşar Ecim'in gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken, kimliği belirsiz 2 kişinin otoparka geldiği görüldü. Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada şüphelilerden birinin silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in, yere yığılmasının ardından, saldırgan koşarak bir motosiklete binip, olay yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER NURİŞLER ÇETESİYLE BAĞLANTILI

Soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Nurişler çetesiyle bağlantılı oldukları ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin, bölgedeki benzer silahlı saldırı eylemlerini gerçekleştirdiklerinin tespiti üzerine, çete üyeleri dinleme ve teknik takibe alındı.
Öte yandan, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Nuri Ergin cezaevinde bulunuyor. Gözaltındaki 19 kişi arasında Nurişin kız kardeşi Neslihan Ecimi, Nuriş'in oğlu Anıl, Nuriş'in kardeşi Soner'in de bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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Fatih Karagümrük

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