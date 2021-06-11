'Nuriş Kardeşler'e operasyonun detayları ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı, 8 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Soruşturmanın, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başlatıldığı öğrenildi. İncelenen Beylikdüzü'ndeki mekanın kamera görüntülerinde Yaşar Ecim'in gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken, kimliği belirsiz 2 kişinin otoparka geldiği görüldü. Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada şüphelilerden birinin silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in, yere yığılmasının ardından, saldırgan koşarak bir motosiklete binip, olay yerinden ayrıldı.