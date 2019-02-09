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'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Karagümrük çetesine operasyon! İHA'da yer alan habere göre; İstanbul'daki baskınlarda Karagümrük çetesinin lideri ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in oğlu ile kardeşlerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Karagümrük çete Nuriş Nuri Ergin

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