Nuriye Gülmen yine gözaltında

Gözaltında iki günü geride bırakan Gülmen’le ilgili savcılıktan bilgi alınamıyor.9 Kasım 2016’da Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde başlattığı "işimi geri istiyorum" eylemi ile Türkiye ve dünya gündemine oturan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden çıkarılmış akademisyen Nuriye Gülmen, KHK’lıların haklarını savunmak için yine harekete geçti.

Daha önce eylem yaptığı Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önüne giden ve anıt önünde durur durmaz polis tarafından gözaltına alınan Gülmen, Salı günü saat 13’ten beri Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuluyor.

Gülmen’in avukatlarından Mehmet Refik Atalay, Gülmen’in neden gözaltına alındığı ile ilgili DW Türkçe’ye bilgi verirken, "Emniyette ifadesinin alınması ya da savcılığa ne zaman çıkacağı konusunda bize bilgi verilmiyor. Savcı bize Gülmen’le ilgili bir soruşturma olduğunu ve dosyasında gizlilik kararı bulunduğunu söyledi" diye konuştu.

Atalay, Gülmen’le ilgili soruşturmanın Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerle ilgili olduğunu düşündüklerini belirtirken, bu soruşturma kapsamında Gülmen hakkında yakalama kararı bulunduğunu da öğrendiklerini dile getirdi.