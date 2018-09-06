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Nuriye, inşaatın 12'nci katından atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Nuriye Ö.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Nuriye Ö. (27), inşaatın 12'nci katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 13.45 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'ndeki 12 katlı inşaatta meydana geldi. Evli olan ev hanımı Nuriye Ö., iddiaya göre, ailevi sorunları nedeniyle inşaatın son katına çıkarak aşağı atladı. Toprak zemine düşen Nuriye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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