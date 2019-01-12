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Nuriye nine, 101'inci yaşını vali ile pasta keserek kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yaşayan Nuriye Ürün, 101'inci yaş günü pastasını Vali Osman Kaymak ile birlikte kesti.

Nuriye nine, 101'inci yaşını vali ile pasta keserek kutladı

Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yaşayan Nuriye Ürün, 101'inci yaş günü pastasını Vali Osman Kaymak ile birlikte kesti.
İlkadım ilçesi İsmet Paşa Caddesi'nde yaşayan ve 3 çocuğu, 6 torunu ile 7 torununun çocuğu olan Nuriye Ürün, 101'inci yaş gününü kutladı. En küçük oğlu Dinçer Ürün'ün yanında kalan Ürün'ü doğum gününde Samsun Valisi Osman Kaymak da yalnız bırakmadı. Doğum günü pastası getiren Vali Kaymak, Nuriye Ürün'le birlikte mum üfleyip, pastayı kesti. Vali Kaymak, pastayı Ürün'e elleriyle ikram etti. Nuriye Ürün, "Oğlum ve gelinlerim bana çok iyi bakıyor. Hepsi ile çok iyi geçiniyorum. Bu yaşına geldiğim için mutluyum. Çocukluğumdan bu yana sürekli ev yapımı yoğurt ve taze süt tüketiyorum. Bu yüzden çok sağlıklıyım. Günlerimi ibadet ederek geçiriyorum. Hayatımdan memnunum. Bu zamana kadar hiçbir ameliyat geçirmedim.Sağlık durumumu iyi. Sadece tansiyon hastalığım var. Tansiyon ilacımı içiyorum. Başka bir rahatsızlığım yok" dedi.
Vali Osman Kaymak ise Nuriye Ürün'e uzun bir ömür dilerek, "Biz de teyzemize bir sürpriz yapalım, ziyaret edelim, duasını alalım ve yaş gününü kutlayalım dedik. Toplum olarak büyüklerimize saygı duymak zorundayız, onlar bizim her şeyimiz. Büyüklerine hürmet etmeyenler gelecekte kendileri de yaşlandıklarında kendilerine hürmet edecek insan bulamazlar. Onlar bizim göz bebeğimiz. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Buradan bütün toplumumuza şunu söylüyoruz; Lütfen büyüklerimizi sayalım, sevgide ve saygıda onlara kusur etmeyelim. Onların ihtiyaçlarını görelim. Bizim toplumumuzda aile büyükleri ailenin dinamiğidir, bereketidir, huzurudur " diye konuştu.
Yunanistan'ın Drama bölgesi muhaciri olan ve mübadele yıllarında ailesi Samsun'a gelen Ürün'ün doğum tarihi 12 Ocak 1918. Türkiye'ye geldikten sonra yapılan nüfus kaydında ise doğum tarihi 1 Temmuz 1918 olarak yer alıyor.
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Nuriye nine, 101'inci yaşını vali ile pasta keserek kutladıNuriye nine, 101'inci yaşını vali ile pasta keserek kutladıNuriye nine, 101'inci yaşını vali ile pasta keserek kutladıNuriye nine, 101'inci yaşını vali ile pasta keserek kutladı

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