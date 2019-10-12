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Nürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki tren garında, 5 Ekim günü, ölü bulunan Mert Çokluk'un (24) cenazesi, hava yolu ile memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. Mert Çokluk'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildi

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)- ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki tren garında, 5 Ekim günü, ölü bulunan Mert Çokluk'un (24) cenazesi, hava yolu ile memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. Mert Çokluk'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çokluk'un ölüm nedeninin araştırıldığı, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü dereceyle bitirdikten sonra geçen yıl yüksek lisans yapmak için Almanya'nın Nürnberg kentine giden ve burada hem eğitimi sürdürüp, hem de çalışan Mert Çokluk, 5 Ekim'de Nürnberg Tren Garı'nda ölü bulundu. Çokluk'un ölümünden 5 gün sonra Almanya Başkonsolosluğu'nca, acı haber Orhangazi'deki ailesine bildirildi. Mert Çokluk'un cenazesi konsolosluktaki işlemlerinin ardından hava yoluyla Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na buradan da memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Çokluk'un cenazesinin Orhangazi'ye getirildiği sırada çiftçi babası Bekir Çokluk ile annesi ve Uludağ Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan kardeşi Murat Çokluk gözyaşlarına boğuldu. Mert Çokluk'un cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Gürle Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokluk'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Murat Çokluk, ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan, en son 4 Ekim tarihinde ailesiyle telefonda konuşan, bir daha haber alınamayan ve 5 Ekim günü tren garında cesedi bulunan Mert Çokluk'un ölüm nedeni hem konsolosluk hem de Alman polisi tarafından araştırılıyor. Yapılan incelemelerde Çokluk'un vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.

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Nürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildiNürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildiNürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildiNürnberg'de tren garında ölü bulunan Mert, Bursa'da toprağa verildi

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