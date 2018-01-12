Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Nursel Ergin Instagram hesabından yaptığı açıklama ile bu iddiaları doğruladı.

İŞTE NURSEL ERGİN'İN AÇIKLAMASI:

''Sevgili izleyicilerim ve basın kuruluşlarına duyrulur..7 sezondur aldığım reytinglerde görüldüğü üzere hakkıyla başarıyla yaptığım yemek programıma Kanal D'nin izniyle bu cuma son veriyorum. Bu tamamen benim kararımdır! Kanal D bu kararımın arkasında bir aile gibi durmaktadır. Hayatımda çok güzel bir dönem yaşıyorum 7 sezondur yaz tatili dahil hiç tatil yapmadan çalışıyorum, şu anda yaptığım programa, çok değer verdiğim uğrunda çok kişinin karşısında savaştığım aileme zaman ayırmak isteğim için kendi kararımla son veriyorum. İzleyicilerimden ve basından ricam Kanal D'nin de arkasında durduğu bu açıklamamın dışında yansıtılan hiçbir habere inanmamanız. Ben çok mutluyum, her şey yolunda. Biraz nefes almak, dünyayı gezmek, aşkıma-kızıma daha çok vakit ayırmak dinlenmek istiyorum. Sevgiyle kalın''