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Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 10:29 | Son Güncelleme 9 saat önce

Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması 'Var mısın Yok musun?' ile Türkiye'nin tanıdığı isim Nursel Ergin'in bir kızı var.

Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması 'Var mısın Yok musun' ile Türkiye'nin tanıdığı isim Nursel Ergin'in güzeller güzeli kızı modellere taş çıkartıyor...

Nursel Ergin'in kızını gördünüz mü?

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Acun Ilıcalı'nın televizyon dünyasına kazandırdığı isimlerden biri olan Nursel Ergin, ismini ilk olarak 2004'te 'Var mısın Yok musun?' yarışması ile duyurdu. Yarışmadan 201 bin TL ile ayrılan Nursel Ergin, zorlukla geçen çocukluk ve gençlik yıllarıyla herkesi derinden etkilemişti.

Acun Ilıcalı'nın televizyon dünyasına kazandırdığı isimlerden biri olan Nursel Ergin, ismini ilk olarak 2004'te 'Var mısın Yok musun?' yarışması ile duyurdu. Yarışmadan 201 bin TL ile ayrılan Nursel Ergin, zorlukla geçen çocukluk ve gençlik yıllarıyla herkesi derinden etkilemişti.
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2 yaşında kardeşi ile birlikte Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na verilen Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Eşinden ayrıldıktan sonra kızının velayetini alan Nursel Ergin, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 'Var mısın Yok musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanındı.

2 yaşında kardeşi ile birlikte Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na verilen Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Eşinden ayrıldıktan sonra kızının velayetini alan Nursel Ergin, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 'Var mısın Yok musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanındı.
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Nursel Ergin ikinci evliliğini Murat Akyer ile yaptı. Nursel Ergin'in Murat Akyer'in yuvasını yıktığı iddia edilmişti. İddianın kaynağı ise Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun Duymayan Kalmasın programıydı. Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşı'nın kanser olması ve Nursel ile ilişkilerinin de evlilik sürecindeyken başladığı konuşuldu.

Nursel Ergin ikinci evliliğini Murat Akyer ile yaptı. Nursel Ergin'in Murat Akyer'in yuvasını yıktığı iddia edilmişti. İddianın kaynağı ise Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun Duymayan Kalmasın programıydı. Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşı'nın kanser olması ve Nursel ile ilişkilerinin de evlilik sürecindeyken başladığı konuşuldu.
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Nursel Ergin'in son olarak Show TV ekranlarından Kanal D ekranlarına transfer olan programı Nursel'in Mutfağı yayından kaldırılmıştı.

Nursel Ergin'in son olarak Show TV ekranlarından Kanal D ekranlarına transfer olan programı Nursel'in Mutfağı yayından kaldırılmıştı.
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Nursel Ergin'in boyu kadar olan kızı Begüm Çınar ise Kadir Has Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyor.

Nursel Ergin'in boyu kadar olan kızı Begüm Çınar ise Kadir Has Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyor.
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İşte Nursel'in kızı Bengü'nün Instagram fotoğrafları...

İşte Nursel'in kızı Bengü'nün Instagram fotoğrafları...
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Nursel Ergin kızı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bazi insanları sebepsiz sevmezsiniz ya.Ha iste Nurselde bana göre oyle.Sevimsiz itici o gülüşün altinda neler var neler gibi geliyor...
NURSEL KIZINDAN DAHA GÜZEL...
2004 Mİ BAŞLADI VARMISIN YOKMUSUN
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