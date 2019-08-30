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Nursel Köse'den itiraf: Ulrich Mertin ile evlendik

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile geçtiğimiz yıl Danimarka’da evlendiğini açıkladı.

Nursel Köse'den itiraf: Ulrich Mertin ile evlendik

Son olarak Avlu dizisindeki oyunculuğuyla herkesi mest eden oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile geçtiğimiz yıl Danimarka’da evlendiğini açıkladı. 2.Sayfa programına konuk olan Köse, bir yıl önce evlendiğini itiraf etti.

Köse şunları söyledi:

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"14 yıllık ilişkimin 13. yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Danimarka’da Kopenhag’da evlendik. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor. Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Hatta evlendirme dairesinden çıktık hayranlarımıza denk geldik ‘fotoğraf çektirelim’ dediler. ‘Bizim için çok özel bir gün’ deyip çektirmedik. Şimdi şimdi paylaşıyorum insanlarla evlendiğimi. Eşim Almanya’da yaşıyordu Türkiye’ye taşındı. Müzikle uğraşıyor kendisi müzisyen."

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