Nursel Köse: Nurgül Yeşilçay’ı arama ihtiyacı hissetmedim

Nursel Köse, Jülide Ateş’in sunumuyla Gain'de yayınlanan '40' programına konuk oldu. Sektörde kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliğinden yakınan ünlü oyuncu, meslektaşı Nurgül Yeşilçay’ın “Nursel Köse’ye çok kırgınım” açıklamasını yanıt verdi.

Köse, "Türkiye’de kadın sevilmeyen bir varlık. Kadınlar korunmuyor, korunmayan bir şeyin sevildiğine inanmıyorum. Bir ağacı koruruz gider sularız, bir hayvanı koruruz mamasını veririz bakarız, hasta görürsek doktora götürürüz, yardım ederiz. Ama kadınların artık korunmadığını, onun da sevgisizlikle alakası olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızı sevmiyoruz artık, öyle bir duygudayım" dedi.

"ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR"

Kadın-erkek oyuncu arasındaki ücret eşitsizliğinden dert yanan Nursel Köse, "Erkek başrol oyuncusu daha fazla para kazanıyor. O eve ekmek götürecek diye! Biz de eve ekmek götürüyoruz, şampuan götürmüyoruz" şeklinde konuştu.

"NURGÜL YEŞİLÇAY’I ARAMA İHTİYACI HİSSETMEDİM"

Sunucu Jülide Ateş, Nurgül Yeşilçay’ın olaylı 'Paramparça' dizisi ayrılığı sonrası Köse’nin kendisini hiç arayıp sormadığını ve bu yüzden ona kırgın olduğun hatırlatarak, Nursel Köse’ye 'Vefasız mısın?' diye sordu.