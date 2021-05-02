Nursel Köse: Nurgül Yeşilçay’ı arama ihtiyacı hissetmedim

Nursel Köse, Jülide Ateş’in sunumuyla Gain'de yayınlanan '40' programına konuk oldu. Sektörde kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliğinden yakınan ünlü oyuncu, meslektaşı Nurgül Yeşilçay’ın “Nursel Köse’ye çok kırgınım” açıklamasını yanıt verdi.
Köse, "Türkiye’de kadın sevilmeyen bir varlık. Kadınlar korunmuyor, korunmayan bir şeyin sevildiğine inanmıyorum. Bir ağacı koruruz gider sularız, bir hayvanı koruruz mamasını veririz bakarız, hasta görürsek doktora götürürüz, yardım ederiz. Ama kadınların artık korunmadığını, onun da sevgisizlikle alakası olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızı sevmiyoruz artık, öyle bir duygudayım" dedi.
Kadın-erkek oyuncu arasındaki ücret eşitsizliğinden dert yanan Nursel Köse, "Erkek başrol oyuncusu daha fazla para kazanıyor. O eve ekmek götürecek diye! Biz de eve ekmek götürüyoruz, şampuan götürmüyoruz" şeklinde konuştu.
Sunucu Jülide Ateş, Nurgül Yeşilçay’ın olaylı 'Paramparça' dizisi ayrılığı sonrası Köse’nin kendisini hiç arayıp sormadığını ve bu yüzden ona kırgın olduğun hatırlatarak, Nursel Köse’ye 'Vefasız mısın?' diye sordu.
Köse, "Vefasız olabilirim, vefa neyse bugünkü çağda, hele ki bizim branşta. Bir dizi çektiğimizde çok yoğun bir şekilde yan yanasın, kendi ailenden çok bütün dizi efradını görüyoruz. Dizi bitince başka işler başlıyor ve otomatikten kopuyoruz. Ben zaten sürekli arkadaşlıklar götüren bir insan değilim, arkadaşlığımı koruyamıyorum. Bir araya geldiğimizde de 10 yıl bile geçse, aynı noktadan başlayabiliyorum. Nurgül’le helalleşmemiz olmadı. Nurgül dobradır, çok takdir ettiğim bir oyuncu, Koç burcu, ayakları yerde olan, güçlü kadın. Orada alındığı noktalar olabilir. Diziden ayrılmadan önce konuştuk, bir insan bana derse ‘kararlıyım, bitireceğim’ tekrar arama ihtiyacını hissetmedim. Kırgındır, ama sebebini anlamıyorum. Bana kırgın olduğu sebep bana biraz yabancı, kendisine buradan öpücük yolluyorum" yanıtını verdi.
Nursel Köse’ye, Cem Yılmaz için kurduğu “Komedi yapan herkes o zavallı adamla, Cem Yılmaz’la ölçülüyor” cümlesini hatırlatan Ateş, ünlü oyuncuya “Nursel Köse, Cem Yılmaz’dan korktu mu?” sorusunu yöneltti.
Nursel Köse, “Cem Yılmaz’la tanıştım. Aynı kulvara getirilmek yanlış, o bir erkek komedyen, erkek kafası. Bir kadının yaptığı iş bambaşka olacaktır. Cem Yılmaz’dan kim korkmaz ayrıca? Standartların en üzerine çıkmış, o yüzden dedim belki ‘engel oluyor bir sürü genç yeteneğin önünde onun gibi olmak’ düşüncesi… Halbuki onun gibi olmadan da komedi yaşamalı, var olmalı. Almanya’da her şehrin küçük sahne dediği, 80-90 koltukluk salonlar vardır ve dolar taşar. Ben böyle bir kültürden geldiğim için, başka bir rahatlıktaydım. Ama burada geldiğimde gördüğümde, oyuncu arkadaşlara hadi gelin yapalım dediğimde ‘Ama Cem gibi iyi olmazsam burada sahneye çıkılmaz ki’ diyorlardı. Herkes Cem Yılmaz’ı kendine engel edinmiş" ifadelerini kullandı.
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