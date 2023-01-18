Nurshat Muhammedova cansız bedeni bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, pantolon ve yeleğinde...

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Samsun'da meydana gelmişti. Oto bakım servisi yapan iş yerinden silah sesi geldiğini duyanlar polise haber vermişti. Olay yerine gelen polis, 21 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova’nın cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Muhammedova'nın sevgilisi Kenan Pala, genç kızın intihar etmiş olabileceği iddiasına bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada Pala'nın Muhammedova'yı tek el atışla göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, geçen yıl 26 Kasım'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, vücudunda tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsinin ardından Ankara'da toprağa verildi.

'İNTİHAR' İDDİASI

Çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın iş yeri sahibi sevgilisi Kenan Pala'yı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyip, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne süren Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PANTOLON VE YELEĞİNDE...

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Kenan Pala hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Kenan Pala'nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı.

YAKIN MESAFEDEN VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Kapsamlı balistik ve olay yeri inceleme raporlarının yer aldığı ve Nurshat Muhammedova'nın Kenan Pala tarafından iş yerinin 2'nci katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede; ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun Muhammedova ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

Öte yandan savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen Kenan Pala'nın, daha önce aynı iş yerinde aralarında kıskançlık nedeniyle Muhammedova ile küfürleşmeye varan kavgalar ettiği, ikilinin birbirlerine porselen ve küllük gibi bazı eşyaları attıkları, ancak şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

