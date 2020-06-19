HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nurtaç Canan'ı yaralayan Ragıp Canan yakalandı

Nurtaç Canan'ı yaralayan Ragıp Canan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 23:33 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan gözaltına alındı.

Nurtaç Canan'ı yaralayan Ragıp Canan yakalandı

Alınan bilgiye göre 4 Mayıs'ta, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde oturan Nurtaç Canan (49) ile boşanmak istediği eşi Ragıp Canan (46) arasında tartışma çıktı.

Boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan’a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti.

İki bacağından yaralanan kadın kanıyla yere, "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." ifadelerini yazdı.

Nurtaç Canan, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Ragıp Canan ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu akşam saatlerinde Esenyurt'ta yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayakDolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Çevrimiçi özelliği kapatıldı mı?

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Çevrimiçi özelliği kapatıldı mı?

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

İYİ Parti'de toplu istifa! Çok sert sözler

İYİ Parti'de toplu istifa! Çok sert sözler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Diğer Haberler
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Yaşlı çifti öldürdükten sonra cesetlerini yaktı! Kan donduran cinayetin zanlısı 6 yıl sonra yakalandı

Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı

Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak

Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak

19 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Süper On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddialarıyla ilgili açıklama

MSB’den ‘400 öğrenciye korona bulaştı’ iddialarına açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.