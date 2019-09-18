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Nurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl ise Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'Küresel öğretmen' ödülünü aldı.

Nurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SALIPAZARI (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl ise Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'Küresel öğretmen' ödülünü aldı. Akkuş, "Ülkemi temsil edip bu ödülü aldığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi.
Salıpazarı ilçesinde bulunan Salıpazarı Anaokulu Müdürü 12 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalistten biri de Akkuş oldu. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Akkuş yeni bir başarı daha elde etti. Bu defa daha Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'Küresel öğretmen' ödülüne layık görülen Nurten Akkuş, ödülünü aldı. Yeni Delhi’de geçen Pazar gerçekleştirilen törende ödülü takdim edilen Akkuş, Salıpazarı ilçesine gelerek görevine yeniden başladı. Akkuş’a görev yaptığı okuldaki öğretmen ve öğrenci velilerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından sosyal medya üzerinden tebrik mesajları geldi.
Küresel Öğretmen ödülüne layık görülüğü için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Akkuş, "2018 yılında bir vakıf tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmen arasında gösterildim. Bu başarı elde eden ilk Türk öğretmen olmuştum. Tabii ki bu benim için çok büyük bir başarı olmuştu. Şimdide Hindistan’daki başka bir vakıf tarafından 'Küresel öğretmen' ödülüne önce aday gösterildim ardından da bu ödüle layık görüldüm. Ülkemi temsil ederek bu ödülü aldım. Çok mutluyum ve gururluyum. Ödülü almam nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından sosyal medya üzerinden tebrik mesajları aldım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Nurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldıNurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldıNurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldıNurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldı

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