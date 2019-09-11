Nurten öğretmene bir ödül de Hindistan'dan

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki "En iyi 10 öğretmen" arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl da AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görüldü. Üniversitede bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra meslek hayatına 13 yıl önce başlayan, Samsun'un Ayvacık ilçesinin ise ilk anaokulunu kuran Nurten öğretmen, yıllar içinde eğitime öğrencilerin yanı sıra veliler ve çevrede yaşayanları da dahil ederek mesleğinde fark yarattı. Akkuş'un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, "Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi" 45 ilde uygulanır hale geldi, köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası" projesi de Türkiye'de 43 ilde uygulanmaya başlandı ve birçok ödüle değer görüldü. Daha pek çok projesiyle ülkesinde ve dünyada dikkati çeken Nurten öğretmen, geçtiğimiz yıl İngiliz Varkey Vakfı tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterildi. Nurten öğretmen, dünyanın "en iyi 10 öğrentmeni" arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen olma şansını yakaladı.

Eğitim nobeli olarak bilinen "Küresel Öğretmen" ödülünü vermek için 173 ülke ve 30 binden fazla öğretmen arasından seçilen 10 öğretmenden biri olan Akkuş'un ismi ise seçildiği tarihte Bill Gates tarafından açıklanmıştı. Bugüne kadar Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya'dan davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, buradaki öğretmenlere tecrübelerini aktardı. Nurten öğretmen bu yıl da merkezi Hindistan olan ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, 2016 yılından itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik ödül programı, eğitim çalışmaları düzenlemekte olan uluslararası bir eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görüldü. Akkuş, ödülünü almak için 15 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıllık öğretmenlik hayatında yaptığı farklı projeler ile kırsal bölgelerde zevkle görevini yaptığını söyledi.