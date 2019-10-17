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Nusaybin belediye başkanı ve yardımcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Mardin’de terör düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semira Nergiz ve Başkan Yardımcısı Ferhat Kut çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semira Nergis ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan düzenlenen gözaltına alınmıştı.

Mardin’de terör düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semira Nergiz ve Başkan Yardımcısı Ferhat Kut çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semira Nergis ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan düzenlenen gözaltına alınmıştı. Mardin Adliyesine getirilen Nergis ve Kut çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ise savcılıktan serbest kaldı.

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