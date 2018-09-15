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Nusaybin-Cizre arasındaki yolda yolcu midibüsü devrildi: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 20:19 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Şırnak’ın Cizre ilçesi arasındaki İpek yolunda, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Nusaybin-Cizre arasındaki yolda yolcu midibüsü devrildi: 17 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Şırnak’ın Cizre ilçesi arasındaki İpek yolunda, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza, Cizre-Nusaybin arasındaki İpek yolunun 45'inci kilometresinde bulunan, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre'den Diyarbakır'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DL 898 plakalı yolcu midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine Cizre, İdil ve Nusaybin'den sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan karayolu ise midibüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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