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Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bir askerin helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: İHA

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Nusaybin mardin

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