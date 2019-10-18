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Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 11 Ekim’de Hamam Sokakta terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket saldırısı sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle tartışan öğretmen S.İ. ve bir okulda müdür yardımcısı olan H.B açığa alındı.

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan havan saldırısı sırasında, İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgil ile çevrede bulunan kişiler arasında izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında İHA Muhabiri Solmuşgil'in telefonuna el konulduğu iddia edilmişti. Solmuşgil'in görüntülerde kameramana "polisi ara" dediği duyulmuştu. Daha sonra Solmuşgül'ün şikâyetiyle gözaltına alınan öğretmenler S.İ. ve H.B. ile M.A. ve F.A. yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

AÇIĞA ALINDILAR

Öğretmenler S.İ. ve H.B. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Kaymakamlığı'nın verdiği kararla geçici olarak açığa alındı.

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Anahtar Kelimeler:
iha muhabiri Nusaybin Beril Solmuşgil

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