Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan havan saldırısı sırasında, İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgil ile çevrede bulunan kişiler arasında izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında İHA Muhabiri Solmuşgil'in telefonuna el konulduğu iddia edilmişti. Solmuşgil'in görüntülerde kameramana "polisi ara" dediği duyulmuştu. Daha sonra Solmuşgül'ün şikâyetiyle gözaltına alınan öğretmenler S.İ. ve H.B. ile M.A. ve F.A. yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

AÇIĞA ALINDILAR

Öğretmenler S.İ. ve H.B. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Kaymakamlığı'nın verdiği kararla geçici olarak açığa alındı.

