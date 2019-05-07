HABER

Nusaybin İpek Yolu’nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu’nda bulunan araç muayene istasyonu önünde çarpışan iki tırdan birinin kupa bölümü koparak parçalandı, kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin İpek Yolu üzerindeki araç muayene istasyonu önünde meydana geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu’nda bulunan araç muayene istasyonu önünde çarpışan iki tırdan birinin kupa bölümü koparak parçalandı, kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin İpek Yolu üzerindeki araç muayene istasyonu önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, muayene istasyonundan çıkan tıra çarptı. Kazada istasyondan çıkan tırın kupa bölümü koparak parçalandı. Tırda bulunan sürücü yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi altında alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Manisalılar yağmura hazırlıksız yakalandıManisalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıFurkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.