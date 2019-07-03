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Nusaybin Kaymakamlığı, belediyenin açıkladığı borcu yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi’nin yeni yönetiminin borçla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış ve asılsız olduğunu bildirdi.

Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi’nin yeni yönetiminin borçla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış ve asılsız olduğunu bildirdi. Görevlendirilme yapılan dönemde yeni borç eklenmediği gibi önceki dönemden kalan SGK ve vergi borçlarının da yapılandırıldığı açıklandı.
Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yayın organlarında yapılan, 31 Mart 2019 yerel yönetimler seçiminden sonra Nusaybin Belediye Başkanlığında göreve başlayan yeni yönetimin basın açıklamasında yanlış ve asılsız bilgiler verdiği görülmektedir. Görevlendirme yapılan dönemde 32 milyon 369 bin 52 lira 23 kuruş borç bırakıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup; anılan borcun yaklaşık 28 milyon TL’lik kısmı, 2008’den itibaren süregelen ve büyükşehir belediyesiyle 2014 yılından itibaren ihtilaflı, devredilme süreci tamamlanamamış, belediye personellerinin zamanında ödenmemiş sigorta ve vergi borçlarıdır. İddiaların aksine, görevlendirilme yapılan dönemde yeni sigorta ve vergi borcu eklenmediği gibi önceki dönemden de kalan bu SGK ve vergi borçları yapılandırılmış yarıya düşürülerek taksitlendirilmiş ve görevlendirilme yapılan dönemde ödenmeye devam edilmiştir. Kalan borç ise büyük bölümünün Dicle Kalkınma Ajansının bedellerini ödeyeceği ve devam eden hak edişi yapılmamış bazı işlerin miktarlarıdır. Sonuç olarak Nusaybin Belediyesi’nin görevlendirme yapılan iki buçuk yıllık dönemde ne özel sektöre ne de kamu sektörüne ödenecek herhangi bir borç bırakılmamış olup, belediye kasasında 2 milyon TL nakit bırakılmıştır" denildi.

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