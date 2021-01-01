HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nusaybin polisi sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

Nusaybin polisi sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

01.01.2021 21:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nusaybin polisi sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşadığı öğrenilen vatandaşa otelde konuklama imkanı sağladı.

Yılbaşı gecesi saat 23.00 sıralarında Mor Yakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan Mehmet Doğu isimli vatandaş ile yapılan görüşmede Doğu’nun kimsesiz olduğu ve kalacak yerinin olmadığı öğrenildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi: Yeni bir hayat kurmak istiyorumTürkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi: Yeni bir hayat kurmak istiyorum

Sokakta yaşadığını polis ekiplerine beyan etmesi üzerine yapılan GBT kontrolünün ardından vatandaşın herhangi bir aranma kaydının olmadığı anlaşılması üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, imkanları dahilinde ilçedeki bir otele yerleştirilerek konaklanması sağlandı.

Polisin davranışı takdir topladı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandılarÇaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandılar
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Aşılama sonrası okullar açılacak mı? Önemli açıklama

Aşılama sonrası okullar açılacak mı? Önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

MetroPOLL Araştırma'dan koronavirüs aşısı anketi

MetroPOLL Araştırma'dan koronavirüs aşısı anketi

Mutasyonlu virüs Türkiye'de! Prof. Çetiner'den dikkat çeken açıklamalar

Mutasyonlu virüs Türkiye'de! Prof. Çetiner'den dikkat çeken açıklamalar

3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

Çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandılar

Son dakika! Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

1 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.