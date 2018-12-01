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Nusaybin yağmurla göle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Nusaybin’de dün gece etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle İpekyolu civarındaki menfezler tıkanınca Dicle ve Duruca mahalleleri göle döndü. Her iki mahallede çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorlanırken, kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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