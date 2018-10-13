HABER

Nusaybin'de "1. Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterileri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin Belediyesince, ilçede ilk kez "Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterileri düzenlendi - Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar: "Festivaller, müsabakalar, vatandaşlarla, sivil toplumlarla güzeldir. O yüzden hep birlikte el birliğiyle inşallah terörün adı anılmamak üzere sileceğiz. İnşallah huzurun bozulmaması için hep birlikte çalışacağız"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin'in Nusaybin Belediyesince, ilçede ilk kez "Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterileri" gerçekleştirildi.

Nusaybin Belediyesince, DSİ Piknik Barajı mesire alanında "Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterileri" düzenlendi.

Pehlivanların er meydanına çıkmasıyla başlayan etkinliğe 16'sı milli sporcu toplam 46 güreşçi katıldı. Müsabakalarda Serhat Elvan şampiyon oldu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın 5 bin liraya ihalesini açtığı 'ağalık' yarışında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur yarıştı. Nusaybin'de ilk "ağa"lığa Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş seçildi.

Balıkçılar, yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, bölgede daha önce yapılmayan bir kültürel etkinlik düzenlemek istediklerini belirtti.

Festival için ata sporu olan güreşi seçtiklerini kaydeden Balıkçılar, şunları dile getirdi:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bu bölgeye desteği malum, iki yıldır çok iyi işler yapılıyor. Biz burada huzuru korumaya, huzurun bozulmamasına ant içtik. Festivaller, müsabakalar, vatandaşlarla, sivil toplumlarla güzeldir. O yüzden hep birlikte el birliğiyle inşallah terörün adı anılmamak üzere sileceğiz. İnşallah huzurun bozulmaması için hep birlikte çalışacağız."

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da ilk kez düzenlenen etkinliği gelecek yıl daha güçlü bir şekilde izlemeyi ümit ettiğini bildirdi. Daha sonra dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Mardin'e ilk kez geldiğini kaydeden güreşçi Hüseyin Kalaycı,"Haberlerden buraları terör bölgesi olarak dinliyorduk, biliyorduk. Ama hiç öyle bir şey yok. İnsanların buraya rahatlıkla gelebileceği, gezebileceği bir ortam var. İyi ki geldik." dedi.

Nusaybin'de ilk defa güreş müsabakalarını izlediğini kaydeden Selahattin Doğru, böyle etkinliklerin sürmesini istediklerini aktardı.

DSİ Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen Flyboard etkinliğinde de profesyonel sporcular tarafından suyun altından çıkarılan dev Türk bayrağı gölde bir süre taşındıktan sonra Belediye Başkan Vekili Balıkçılar'a teslim edildi.

Gösteri vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
İbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandıİbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldiABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival Flyboard gösterisi görevlendirme yapılan belediyeler Karakucak güreşleri Nusaybin

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

İlginizi Çekebilir

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.