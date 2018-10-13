Festival için ata sporu olan güreşi seçtiklerini kaydeden Balıkçılar, şunları dile getirdi:

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın 5 bin liraya ihalesini açtığı 'ağalık' yarışında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur yarıştı. Nusaybin'de ilk "ağa"lığa Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş seçildi.

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin'in Nusaybin Belediyesince, ilçede ilk kez "Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterileri" gerçekleştirildi.

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bu bölgeye desteği malum, iki yıldır çok iyi işler yapılıyor. Biz burada huzuru korumaya, huzurun bozulmamasına ant içtik. Festivaller, müsabakalar, vatandaşlarla, sivil toplumlarla güzeldir. O yüzden hep birlikte el birliğiyle inşallah terörün adı anılmamak üzere sileceğiz. İnşallah huzurun bozulmaması için hep birlikte çalışacağız."

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da ilk kez düzenlenen etkinliği gelecek yıl daha güçlü bir şekilde izlemeyi ümit ettiğini bildirdi. Daha sonra dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Mardin'e ilk kez geldiğini kaydeden güreşçi Hüseyin Kalaycı,"Haberlerden buraları terör bölgesi olarak dinliyorduk, biliyorduk. Ama hiç öyle bir şey yok. İnsanların buraya rahatlıkla gelebileceği, gezebileceği bir ortam var. İyi ki geldik." dedi.

Nusaybin'de ilk defa güreş müsabakalarını izlediğini kaydeden Selahattin Doğru, böyle etkinliklerin sürmesini istediklerini aktardı.

DSİ Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen Flyboard etkinliğinde de profesyonel sporcular tarafından suyun altından çıkarılan dev Türk bayrağı gölde bir süre taşındıktan sonra Belediye Başkan Vekili Balıkçılar'a teslim edildi.

Gösteri vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

