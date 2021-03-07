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Nusaybin’de 34 yıl önce terör örgütünce katledilenler mezarları başında anıldı

07.03.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi’nde 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.Açıkyol Mahallesi’nde Şehit Mezarlığında yapılan törende hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi’nde 34 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.
Açıkyol Mahallesi’nde Şehit Mezarlığında yapılan törende hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Usame Anlağan, şehitlerin mezarı başında dua etti.
Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latfi Özel, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları katıldı.
7 Mart 1987’de Açıkyol Mahallesi’nde terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.

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