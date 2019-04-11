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Nusaybin’de 7. kez seçilen muhtar mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 7.

Nusaybin’de 7. kez seçilen muhtar mazbatasını aldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 7. kez mahalle muhtarı seçilen Nafi Zeyrek, mazbatasını aldı.
Nusaybin İlçe Merkezinde bulunan Mor Yakup Mahallesi muhtarı Nafi Zeyrek, 7. kez muhtar seçildi. Beraberindeki İhtiyar Heyeti ile birlikte Nusaybin Adliyesi’ne gelen Zeyrek, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.
Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Zeyrek, 26 Mart 1989 yılında ilk kez seçildiği muhtarlıkta 30 yılını geride bıraktığını ve 7. kez seçildiğini söyledi. 1957 doğumlu olan 5 çocuk babası Zeyrek, kendisini seçen mahalle sakinlerine teşekkür etti. Zeyrek, "26 Mart 1989 yılından beri muhtarım. 7. kez seçildim. Nusaybin 7 mahalle iken Çelikyurt Mahallesi muhtarı olarak seçilmiştim. 2009 yılında Mardin’in Büyükşehir Belediyesi olması sonrası Nusaybin ilçe merkezi 15 mahalleye çıkarıldı. Çelikyurt Mahallesi’nin adı da Mor Yakup olarak değiştirildi. Şuanda aynı bölgede muhtarlığa devam ediyorum. Hizmet için her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyim. Telefonum 7 gün 24 saat boyunca sürekli açıktır. Mahallelinin taziyesinden düğününe kadar hepsine koşturuyorum. Mahalleyle bir aile gibiyiz. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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