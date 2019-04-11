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Nusaybin'de 7'nci kez seçilen muhtar, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı Nafi Zeyrek (62), 7'nci kez güven tazelediği yerel seçim sonrası mazbatasını aldı.  Nusaybin ilçe merkezine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nde 30 yıldır muhtarlık yapan, 5 çocuk babası Nafi Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 7'nci kez muhtarlık yarışını kazandı.

Nusaybin'de 7'nci kez seçilen muhtar, mazbatasını aldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı Nafi Zeyrek (62), 7'nci kez güven tazelediği yerel seçim sonrası mazbatasını aldı.
Nusaybin ilçe merkezine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nde 30 yıldır muhtarlık yapan, 5 çocuk babası Nafi Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 7'nci kez muhtarlık yarışını kazandı. İlçe Seçim Kurulu'nda bugün mazbatasını alan Zeyrek, 26 Mart 1989'da ilk kez seçildiğini söyledi. Muhtar Zeyrek, "Her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyim. Telefonum 7 gün 24 saat açıktır. Mahallelinin taziyesinden düğününe kadar hepsine koşturuyorum. Mahalleyle bir aile gibiyiz. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Nusaybin'de 7'nci kez seçilen muhtar, mazbatasını aldıNusaybin'de 7'nci kez seçilen muhtar, mazbatasını aldı

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