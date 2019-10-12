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Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.  Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi'ne dün Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, havan mermisi ve roketle saldırı düzenlendi.

Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

Mücahit Yolcu- Nurettin FİDANCAN- Emrah KIZIL, Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ- Mehmet Ali DİNLER/ MARDİN( Nusaybin) (DHA)- SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.
Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi'ne dün Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, havan mermisi ve roketle saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı çok sayıdaki havan mermisinden 4'ünün düştüğü Hamam Sokak'ta, 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı.
Saldırının izleri bugün görüntülendi. Kamışlı'dan atılan roket ve havan mermilerinin isabet ettiği sokaktaki evler ile yolda oluşan hasar, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Hamam Sokak sakinleri, teröre tepki gösterirken, saldırılar nedeniyle mağdur olduklarını söylediler.
Hamam Sokak'ta oturan Hüda-Par Nusaybin İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Ağırman da saldırıyı kınadı. Ağırman, Nusaybin'de yaşayanların 4 yıl önce de PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendekler nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleriNusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleriNusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleriNusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

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