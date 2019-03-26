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Nusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde başı çelik korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde başı çelik korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin'in Yeşilkent Mahallesi'nde çelik korkuluklar arasında sıkışan yavru köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çelik korkulukları, kesme makinesiyle ayırıp alanı genişleterek köpeği kurtardı. İncelemede herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen köpek doğal yaşamına bırakıldı.

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Nusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldıNusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldıNusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

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