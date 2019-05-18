Nusaybin'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, işitme engelli Ö.R.'ye (20) ait bisikletin binadan çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde bulunan Doğan Apartmanı'nda meydana geldi. Duyma engeli Ö.R, Çarşamba günü bina girişindeki merdiven altına bıraktığı bisikletini bir sonraki gün bulamayınca ailesi güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Yapılan kontrolde kimliği belirsiz kişinin bisikleti alıp uzaklaştığını fark eden aile, bisikletin çalındığını anladı. Bisiklet, bir gün sonra bir genç tarafından kullanılırken bulundu. Gencin 50 TL'ye satın aldığını söylediği bisikleti çalan kişinin bulunması için ailenin şikayetiyle polis tarafından çalışma başlatıldı.

