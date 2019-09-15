Nusaybin'de çift başlı doğan buzağı 3 saat yaşayabildi 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çift başlı doğan buzağı, 3 saat sonra öldü.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Karasu mahallesinde bir çiftçinin ineği, tek vücudu taşıyan, dört ayaklı çift başlı buzağı doğurdu. İlk şaşkınlığını atlattıktan sonra çift başlı buzağıyı korumak için gerekli tedbirleri alan çiftçi, buzağının 3 saat sonra öldüğünü belirtti.

Uzun yıllardır hayvancılık yaptığını ancak ilk defa iki başlı buzağı ile karşılaştığını anlatan çiftçi, buzağının ölmesine çok üzüldüğünü söyledi.

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