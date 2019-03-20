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Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu, kimlikleri belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.

Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu, kimlikleri belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.
Nusaybin ilçesindeki Devrim ve 8 Mart Mahalleleri'nde yeni kurulan dijital elektrik sayaç panoları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Panoların yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 panodaki yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Polis, panoları ateşe verenleri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldıNusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldıNusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldıNusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı

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