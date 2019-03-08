HABER

Nusaybin'de elektrik panosunda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, elektrik panosunda art arda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, çevredekileri korkuttu.

Nusaybin'de elektrik panosunda korkutan yangın

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, elektrik panosunda art arda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, çevredekileri korkuttu.
Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı köyünde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Art arda gelen patlama sesleri sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Panodaki patlama ve oluşan alev topu ise köyde yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de elektrik panosunda korkutan yangınNusaybin'de elektrik panosunda korkutan yangınNusaybin'de elektrik panosunda korkutan yangın

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Tarım işçisi çift cinayetinde 8 Suriyeli gözaltında; Ceset fotoğraflarını aileye göndermişTarım işçisi çift cinayetinde 8 Suriyeli gözaltında; Ceset fotoğraflarını aileye göndermiş
Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendiOğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Litresi 150 bardağı 30 lira

Litresi 150 bardağı 30 lira

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.