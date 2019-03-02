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Nusaybin'de elektrik sayacı panosu yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan dijital elektrik sayacı panosu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Nusaybin'de elektrik sayacı panosu yakıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan dijital elektrik sayacı panosu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
İlçe merkezindeki 8 Mart Mahallesi'ne Dicle Elektrik tarafından kurulan ve kaçak kullanımı önleyen dijital elektrik sayacı panoları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak henüz kullanıma açılmayan pano, tamamen yandı. Polis soruşturma başlattı.
​FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de elektrik sayacı panosu yakıldı

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