Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- SURİYE'nin Kamışlı ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan eski gümrük kapısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Sınır karakolu ve gümrük binalarının yanma tehlikesi geçirdiği yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Suriye tarafındaki kuru otların gece saatlerinde tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Türkiye tarafındaki Nusaybin eski Kara Hudut Kapısı'na sıçradı. Yangın ihbarıyla bölgeye Nusaybin, Mardin ve Kızıltepe'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma da TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Sınırda bulunan jandarma karakolu ve eski gümrük kapısı binalarının yanma tehlikesi geçirdiği Türkiye tarafındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının yeniden sıçrama ihtimaline karşı sınır hattındaki bekleyişi sürüyor.

