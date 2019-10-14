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Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye topraklarından teröristlerin attığı roketatar ve havanların düşmesiyle esnafın kepenk kapattığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündelik hayat yeniden normale döndü.

Emrah KIZIL- Selim KAYA- Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye topraklarından teröristlerin attığı roketatar ve havanların düşmesiyle esnafın kepenk kapattığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündelik hayat yeniden normale döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasıyla Nusaybin ilçesine 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırı düzenlendi. Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerin attığı havan ve roketlerle 11 sivilin şehit olduğu, 63 kişinin de yaralandığı Nusaybin'deki saldırıların ardından ilçe halkı evlerine kapandı, esnafın çoğunluğu ise kepenk kapattı. Son 2 gündür süren sessizliğin ardından ilçe halkı bugün sokaklara çıkmaya başlarken, esnafın büyük çoğunluğu kepenk açtı.

Esnaf Kadir Aslan, saldırıların ardından ilçeden ayrıldığını, dün geri döndüğünü belirterek, "Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Milletimizin içi ferah olsun. Evlerine geri dönsünler. Hepimizin temennisi öyle" dedi.

Nusaybin esnafından Mehmet Kaya ise "Allah'a şükür dükkanlarımızı açtık. Şu anda bir sıkıntı yok. Silah sesi falan gelmiyor. İnşallah daha iyi olur her şey yoluna girer. Bütün esnaf gelip dükkanını açıyor" diye konuştu.

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